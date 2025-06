Come sta Lorenzo Patta dopo l’infortunio? C’è la lesione tempi di recupero da definire

Lorenzo Patta sta affrontando un momento di incertezza dopo l’infortunio occorso durante gli Europei a Madrid. Dopo aver accusato un dolore alla gamba destra, il campione olimpico si è sottoposto agli accertamenti necessari per valutare l’entità della lesione. La squadra medica sta lavorando per definire i tempi di recupero, ma la sua pronta ripresa sarà fondamentale per il team italiano nella corsa verso nuovi traguardi.

Lorenzo Patta si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dopo l’infortunio accusato ieri sera mentre correva i 100 metri nell’ambito degli Europei a squadre. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 si trovava al comando a metà gara sulla pista verde di Madrid, poi ha accusato una fitta alla gamba destra e si è dovuto rialzare, chiudendo al passo a onor di firma per portare a casa un punto utile per l’Italia, che sta cercando di difendere il trofeo conquistato due anni fa a Chorzow. L’esito degli esami è purtroppo pessimo, visto che è stata confermata la presenza di una lesione muscolare a carico del bicipite femorale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta Lorenzo Patta dopo l’infortunio? C’è la lesione, tempi di recupero da definire

Infortunio per Lorenzo Patta agli Europei a squadre di Madrid - Lorenzo Patta | Foto di GRANA/ FIDAL FIDAL Madrid Ieri il centometrista di Oristano ha accusato un dolore in gara sfortuna per Lorenzo Patta agli Europei a squadre in corso a Madrid. Lo riporta informazione.it

