Come sono fatti i bocconi avvelenati | come riconoscerli e cosa fare se se ne trova uno

I bocconi avvelenati rappresentano una minaccia silenziosa per i nostri amici a quattro zampe, spesso insospettabili e facilmente confondibili con cibo innocuo. Sono esche appositamente preparate con veleni, lamette o materiali taglienti, posizionate in luoghi frequentati da cani e gatti. Riconoscerli può fare la differenza tra un intervento tempestivo e un tragico incidente. Se ne trovi uno, agisci prontamente: non toccarlo e segnala subito alle autorità competenti. Continua a leggere per scoprire come proteggere i tuoi amici pelosi.

I bocconi avvelenati sono esche pensate per colpire cani e gatti. Possono contenere veleni, lamette o spugne fritte e si trovano spesso in parchi, giardini e marciapiedi. Se ne trovi uno, non toccarlo e segnala subito alle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - bocconi - avvelenati - fatti

COPPIA DI TURISTI: «NON VERREMO MAI PIÙ A SAN MARINO. CI SONO TROPPI BOCCONI AVVELENATI IN GIRO”. ED ORA IL RISCHIO È IL CROLLO DEL TURISMO PET-FRIENDLY … di Marco Severini Vai su Facebook

«Ha gettato bocconi avvelenati nella mia proprietà», vigile urbano assolto Vai su X

Trovati bocconi avvelenati. Cani da tartufo a rischio; Avio, allarme bocconi avvelenati: la cagnetta Blu salvata in extremis dal veterinario; Bocconi avvelenati per cani e gatti, è emergenza: l'ordinanza del sindaco.

Bocconi avvelenati vicino all’ex Banca d’Italia. Deturpata dai teppisti anche l’edicola di corso Mazzini - Bocconi avvelenati per animali a ridosso di attività di ristorazione in pieno centro storico, segnalati da alcuni residenti. Scrive msn.com

Bocconi avvelenati trovati nel parco Don Bosco a Bologna, «Fate attenzione» - Polpette avvelenate al parco Don Bosco di Bologna: un cane morto e due intossicati. Come scrive gazzettadibologna.it