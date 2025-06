Come si possono definire in italiano gli uomini a cui piacciono molto le donne? L’unica parola davvero efficace viene dal siciliano | fimminaro

In italiano, manca ancora un termine che racchiuda l’essenza di quegli uomini attratti in modo smodato dalle donne. Sottraendo le parole straniere, la lingua italiana si trova a dover esprimere questa realtà senza uno strumento univoco. La soluzione potrebbe arrivare dal siciliano, con “fimminaro”, un termine che incarna perfettamente questa figura. Un passo verso un lessico più completo e rappresentativo dei comportamenti maschili di oggi.

A bbiamo già discusso in questa rubrica, in cui ci diciamo le cose come stanno, dell'assenza in italiano di una parola per indicare gli uomini a cui piacciono molto le donne. In inglese si dice womaniser. In francese home-a-femmes. In spagnolo mujeriego. In italiano la parola non c'è. Shakira parla di Piqué in tribunale: «Era un bambinone scatenato e un playboy» X Leggi anche › La lista delle ragazze "trofeo" affisso in classe, il gesto sessista al liceo Visconti a Roma Si potrebbe dire sciupafemmine, ma è una parola veramente orrenda. Qualche anno fa si diceva playboy, parola che gli inglesi e gli americani da molto tempo non usano più.

