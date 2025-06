Come hanno fatto i sex toys a diventare veri e propri oggetti di design?

che sta accadendo nel mondo dei sex toys: un'evoluzione che fonde funzionalità e stile, trasformando questi oggetti in autentici capolavori di design. Dalla praticità alla raffinatezza estetica, i produttori stanno ridefinendo i confini del piacere, dimostrando che anche l'intimità può essere espressa con eleganza e originalità. Quando il desiderio incontra l'arte, nasce una vera rivoluzione nel modo di concepire il piacere personale.

Quando si parla di rivoluzioni silenziose, spesso non si pensa al design di un masturbatore. Ma se quel masturbatore è progettato per sembrare un oggetto da esporre orgogliosamente sulla scrivania, allora sì, si tratta di una rivoluzione. Ed è esattamente quello che ha fatto TENGA, il marchio giapponese di sex toys fondato nel 2005 da Koichi Matsumoto, oggi diventato simbolo di una nuova idea di piacere maschile - e non solo.