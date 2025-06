Come girano Zelda | Link’s Awakening Splatoon e Super Mario su Nintendo Switch 2? Risponde Digital Foundry

Con l’attesissima Nintendo Switch 2, il mondo dei giochi Nintendo si prepara a stupire ancora di più. Digital Foundry ha analizzato le ultime versioni di Zelda: Link’s Awakening, Splatoon 3 e Super Mario Odyssey, svelando come la nuova console elevi la qualità grafica e le performance, offrendo esperienze di gioco ancora più coinvolgenti. Scopriamo insieme come questi titoli iconici si trasformano, portando il divertimento a nuovi livelli.

Con l'arrivo di Nintendo Switch 2, alcuni dei giochi più iconici del catalogo Switch hanno ricevuto aggiornamenti gratuiti che li trasformano in esperienze visivamente e tecnicamente superiori, stando a quanto emerso dall'ultima analisi di Digital Foundry. La redazione inglese ha testato in particolare The Legend of Zelda: Link's Awakening, Splatoon 3 e Super Mario Odyssey, mostrando quanto la nuova console possa fare la differenza, anche senza acquistare versioni rimasterizzate a pagamento. Come leggiamo su Eurogamer, in Zelda: Link's Awakening, uno dei titoli più penalizzati da cali di frame rate sulla prima Switch, si passa finalmente a un solido 60fps costante, con una risoluzione che raddoppia in modalità docked (da circa 720p a 1620p) e raggiunge nativamente i 1080p in modalità portatile, contro i precedenti 576p.