Come fare la ' Barca di San Pietro' il 28 giugno un' antica tradizione veneta

Ogni 28 giugno, la tradizione veneta della Barca di San Pietro rivive con magia e devozione: un contenitore di vetro riempito d'acqua viene posizionato su una finestra, mentre un albume si fa strada lentamente al suo interno, simbolo di purificazione e speranza. Questo rituale antico, che celebra i santi Pietro e Paolo, unisce comunitĂ e fede in un momento di profonda tradizione popolare. Vuoi scoprire come partecipare anche tu a questa affascinante cerimonia?

Una tradizione popolare veneta, che si rinnova ogni anno in occasione della festivitĂ dei santi Pietro e Paolo, consiste nel porre un contenitore di vetro riempito d'acqua su una finestra nella notte tra il 28 e il 29 giugno. All'interno di questo contenitore viene lasciato colare un albume. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

28 giugno, la notte di San Pietro: il rito della barca (o veliero) che predice amore e fortuna - Il 28 giugno, la notte di San Pietro, si accendono tradizioni antiche che uniscono fede e speranza: il rito della Barca o Veliero, un gesto simbolico che predice amore e fortuna.

