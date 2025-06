Come diventerà il Grand Hotel di San Pellegrino Terme che ospitò Montale e Fellini | spa piscine e 118 camere

Il Grand Hotel di San Pellegrino Terme, simbolo di eleganza e storia, sta per rinascere grazie a un investimento da 64 milioni di euro da parte di Ekn Development. La concessione di 99 anni, affidata dal Comune alla società californiana, apre le porte a un restauro ambizioso che trasformerà questa icona in una struttura di lusso con spa, piscine e 118 camere. I lavori sono in pieno fermento: un nuovo capitolo di prestigio sta per cominciare.

Il Comune di San Pellegrino Terme darà lo storico Gran Hotel in concessione per 99 anni alla società californiana Ekn Developement per 10mila euro all'anno. In cambio gli americani investiranno 64 milioni per ristrutturarlo e farlo tornare una struttura ricettiva di lusso con spa, piscine e 118 camere. Nonostante le voci su presunte difficoltà degli investitori, i lavori procedono e architetti e interior designer visitano l'albergo per preparare il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

