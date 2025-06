Coltellate in zona stazione Preso l’aggressore La vittima è in ospedale

Nella zona della stazione, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità cittadina: due stranieri sono finiti in ospedale dopo una lite che si è trasformata in una brutale aggressione con coltello. Il ventunenne nordafricano, colpito più volte, versa in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'aggressore, evidenziando l'importanza di interventi rapidi per garantire la sicurezza pubblica.

Ancora una lite finita con un accoltellato portato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: coinvolti due stranieri, ad avere la peggio un ventunenne nordafricano, colpito con più fendenti. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì nella zona della stazione, nel giro di poco tempo gli agenti della polizia di Stato hanno individuato l’accoltellatore e, di concerto con la Procura, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di giovedì gli agenti del commissariato di Gallarate sono stati allertati da un amico della vittima, che aveva appena assistito all’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coltellate in zona stazione. Preso l’aggressore. La vittima è in ospedale

