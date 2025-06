Colombiano può esultare | l' ufficio elettorale conferma la sua elezione a presidente della Provincia

Anacleto Colombiano può finalmente brindare alla sua vittoria: l’ufficio elettorale ha confermato ufficialmente la sua elezione a Presidente della Provincia. Dopo aver superato le cerimoni di scrutinio, il sindaco di San Marcellino si prepara a ricevere il giusto riconoscimento nella sala consiliare lunedì alle 12. È un momento di grande soddisfazione e di nuovo inizio per la leadership locale, che promette di portare avanti con determinazione i progetti per il territorio.

🔗 Leggi su Casertanews.it

