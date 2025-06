Colleferro Soldi e gioielli altrimenti suo nipote finisce nei guai… 42enne napoletana denunciata dai Carabinieri per tentata truffa

In un'inaspettata vicenda di inganno e tentativi di truffa, una donna napoletana di 42 anni ha cercato di manipolare le sorti di suo nipote a Colleferro, offrendo soldi e gioielli in cambio di favori. Ma i Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno smascherato il suo piano, denunciandola per tentata truffa. Scopriamo come una semplice truffa si è trasformata in un episodio significativo di legalità e giustizia nel nostro territorio.

