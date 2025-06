Colleferro Roma tenta truffa ai danni di un’anziana | denunciata 42enne di Napoli

Una scena drammatica si è svolta a Colleferro, dove una truffatrice napoletana di 42 anni ha cercato di ingannare un’anziana di 88 anni spacciandosi per avvocato. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che la vittima cadesse nella trappola, confermando l’importanza della prevenzione e della vigilanza contro le frodi rivolte agli anziani. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rimanere vigili di fronte a simili tentativi.

Si finge avvocato per spillare soldi a un'88enne, ma i Carabinieri la fermano sotto casa Una 42enne di Napoli è stata denunciata dai Carabinieri di Colleferro con l'accusa di tentata truffa ai danni di un'anziana di 88 anni, originaria di Alatri ma residente nel centro cittadino. I militari, impegnati in una campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, sono intervenuti dopo la segnalazione di una vicina della vittima. Secondo quanto ricostruito, l'anziana aveva ricevuto varie telefonate da sedicenti avvocati e carabinieri che l'avevano informata di un falso incidente stradale che avrebbe coinvolto il nipote, chiedendole denaro e gioielli per "evitare guai".