Cohousing Soroptimist Club Padova dona parte dell' arredo di tre alloggi

Il cohousing Soroptimist Club Padova si distingue ancora una volta per il suo impegno sociale, donando parte dell’arredo di tre alloggi destinati a supportare le fasce più fragili della popolazione. Il Comune di Padova, da tempo impegnato nell’affrontare l’emergenza abitativa, ha avviato il progetto “Coabitare per l’autonomia”, un’iniziativa che mira a favorire l’inclusione e l’indipendenza di chi si trova in difficoltà, contribuendo così a costruire una comunità più solidale e accogliente.

