Codogno sigaretta negata | minorenne accoltella un coetaneo in pieno centro storico

Una semplice richiesta di sigaretta negata si è trasformata in una drammatica escalation di violenza a Codogno, dove un minorenne ha accoltellato un coetaneo nel cuore del centro storico. Un episodio che mette in luce quanto possa essere fragile la calma di una sera qualunque, e l’importanza di intervenire tempestivamente. I dettagli sono ancora sotto i riflettori delle indagini dei carabinieri, mentre la comunità si chiede come prevenire simili tragedie.

Codogno (Lodi) – È stata forse una sigaretta negata la scintilla che ha scatenato la lite finita con l ’accoltellamento di un diciassettenne maghrebino avvenuto poco dopo le 23 di giovedì in centro città, nei pressi del Parco delle Rimembranz e, polmone verde di piazza Fratelli Cairoli. I contorni della vicenda sono al vaglio dei carabinieri. La pattuglia è arrivata sul posto in pochi secondi dopo, trovandosi non distante dal luogo dell’accoltellamento. Anche decine di curiosi in pochissimo tempo si sono concentrati in centro, attirati dai lampeggianti dell’ambulanza e delle forze dell’ordine mentre l’elisoccorso atterrava nella zona di viale dei Mulini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, sigaretta negata: minorenne accoltella un coetaneo in pieno centro storico

