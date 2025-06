Code infinite sulla Catania-Palermo | Schifani chiede la rimozione del responsabile Anas Sicilia

Il caos sulla A19 tra Catania e Palermo continua a crescere, con il presidente Schifani che chiede la rimozione del responsabile ANAS Sicilia. La gestione fallimentare dei cantieri sta causando gravi disagi ai cittadini, alimentando l'ira istituzionale. È giunto il momento di agire per ripristinare sicurezza e efficienza.

Il Presidente della Regione attacca l'ente per la cattiva gestione dei cantieri. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso una forte irritazione per la gestione dei cantieri sull'autostrada A19, soprattutto nel tratto nei pressi di Bagheria, dove da settimane si registrano gravi disagi alla circolazione. Anas boccia il bypass, Schifani si infuria. Durante una riunione del Comitato operativo viabilità tenutasi in Prefettura a Palermo, era stata condivisa da tutti i presenti – Anas compresa – la proposta di realizzare un bypass per alleggerire il traffico.

