Codacons per saldi estivi spesa da 3 miliardi di euro

Prepariamoci ad un’estate all’insegna dello shopping intelligente: i saldi estivi, che partiranno il 5 luglio in tutta Italia (eccetto Trento e Bolzano), porteranno nelle tasche dei commercianti un giro d’affari stimato tra 3 e 3,2 miliardi di euro. Con oltre metà dei consumatori pronti a cogliere le occasioni, sarà un'occasione da non perdere per risparmiare e rinnovare il guardaroba...

I saldi estivi partiranno ufficialmente il 5 luglio in tutta Italia, con le Regioni che hanno deciso di uniformare la data di avvio degli sconti di fine stagione, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano. Lo ricorda il Codacons, secondo cui i saldi daranno vita ad in giro d'affari attorno ai 33,2 miliardi di euro. "La quota di consumatori interessati agli sconti di fine stagione si attesta quest'anno tra il 50% e il 55%, stabile rispetto allo scorso anno, ma in caduta libera rispetto a 10 anni fa, quando gli italiani che hanno approfittato dei saldi furono 7 su 10. - spiega il Codacons - Tra e-commerce, sconti online e pre-saldi oramai divenuti una prassi per tutte le catene commerciali, i saldi hanno perso il loro potere attrattivo sui consumatori, che possono fare acquisti a prezzi scontati tutto l'anno approfittando delle offerte sul web o delle promozioni speciali nei negozi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Codacons, per saldi estivi spesa da 3 miliardi di euro

