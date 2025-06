Cocaina nel cortile di un' università a Brescia 23enne arrestato | in quale ateneo è stata nascosta la droga

Un episodio sconcertante scuote il mondo accademico di Brescia: un giovane tunisino di 23 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina, tentandone la vendita proprio nel cortile di un ateneo locale. La scoperta mette in luce le sfide della sicurezza nelle università e l’urgenza di interventi efficaci. Ma in quale ateneo si celava il nascondiglio della droga? La risposta rivela un inquietante spaccato della realtà studentesca odierna.

