Clima e sociale l'insostemibile spettacolo del festival delle eco-emozioni

Domani, domenica 29 giugno, si apre ufficialmente INSOSTENIBILE 2025, il festival di cinema e artivismo che trasformerà Parma e la sua provincia in un palcoscenico di riflessione e azione. Con il tema delle “SCELTE” come risposta alle crisi climatiche e sociali, questa quinta edizione invita tutti a confrontarsi con un futuro più sostenibile. L'inaugurazione promette un viaggio emozionale e coinvolgente, dove arte e consapevolezza si incontrano per cambiare il mondo.

Clima e sociale, “l’insostemibile” spettacolo del festival delle “eco-emozioni”.

