Nel cuore di Bologna, il 29 giugno 2025, l'emendamento al Ddl Semplificazioni di Marco Lisei di FdI si propone di combattere il fenomeno del telemarketing selvaggio e dello spoofing, pratiche che vessano cittadini e imprese. Con un equilibrio tra tutela dei lavoratori e difesa dei consumatori, Lisei chiede misure concrete contro le chiamate indesiderate, affinché il rispetto della privacy torni a essere una priorità . Ma quali strumenti concreti può chiedere nel suo emendamento per proteggere realmente gli italiani?

Bologna, 29 giugno 2025 – Telemarketing selvaggio e spoofing sono al centro dell’emendamento al Ddl Semplificazioni presentato dal senatore di FdI Marco Lisei. Il politico e avvocato bolognese si è posto l’obiettivo “di dare un segnale a quel mondo e a chi si sente vessato continuamente da chiamate che ormai sono diventate insostenibili”. La premessa: comprensione per il comparto, “ma la tutela del lavoro non può diventare una giustificazione per consentire che gli operatori abusino di un’attivitĂ che è molto, troppo invasiva”. Il settore – dalle ultime stime – dĂ lavoro a 80mila operatori. E combattere lo spoofing significa aiutare i call center legali, che sono tra le prime vittime di queste truffe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cli spoofing, cos’è e come difendersi. Lisei (FdI): “Italiani vessati, cosa chiedo nel mio emendamento”

