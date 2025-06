Classifica FIMI Fabri Fibra subito alla #1 degli album

La scena musicale italiana si scalda con Fabri Fibra che, grazie al suo nuovo album “Mentre Los Angeles brucia”, conquista immediatamente la vetta della Classifica FIMI, lasciando tutti gli altri dietro. Con questa performance, Fibra si conferma come il protagonista assoluto del momento, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico. La sfida è lanciata: chi prenderà il suo posto? Restate sintonizzati, perché la musica non si ferma mai!

È Fabri Fibra con Mentre Los Angeles brucia il nuovo re degli album nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 20 a giovedì 26 giugno 2025. Nei singoli resiste invece in vetta Anna con Désolée. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Fabri Fibra & Tredici Pietro – Che gusto c’è. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. Luchè – Nessuna. Achille Lauro – Amor. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Fabri Fibra subito alla #1 degli album

