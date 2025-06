Classifica Album 20-26 giugno | Fabri Fibra entra direttamente al primo posto con Mentre Los Angeles Brucia

La scena musicale italiana si conferma vibrante e ricca di talento, con Fabri Fibra che conquista il primo posto con "Mentre Los Angeles Brucia", aprendo un podio tutto italiano. La classifica di giugno riflette l’eclettismo e la qualità dei nostri artisti, tra ritorni di successo e nuove sorprese. Scopriamo insieme i protagonisti di questa chart che celebra la musica made in Italy, dimostrando ancora una volta quanto il nostro panorama musicale sia vivo e in continua evoluzione.

La Classifica Album redatta da Fimi e Gfk ha un podio tutto italiano, con il ritorno nelle posizioni alte della chart di Fabri Fibra insieme a Bresh ed Olly. In discesa dalla #9 alla #10, Locura di Lazza. Il quarto lavoro in studio del rapper meneghino pubblicato lo scorso settembre, è arrivato a tre anni di distanza da Sirio ed è stato certificato quattro volte disco di platino. Un gradino più in alto troviamo Achille Lauro con Comuni Mortali che rientra in top ten, salendo dalla #11 alla #9: il nuovo album del cantautore romano è arrivato in vetta alla classifica nella settimana successiva alla sua pubblicazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it