Clamoroso Napoli il nuovo bomber arriva dall’Inter? Super offerta da 30 milioni!

Clamoroso a Napoli: il nuovo bomber potrebbe arrivare dall’Inter, grazie a un’offerta da 30 milioni di euro. Tra i nomi più caldi per rinforzare l’attacco azzurro, spicca un giocatore già noto nel calcio italiano, pronto a cambiare maglia e portare nuova carica alla squadra. Dopo settimane di sondaggi e rumors, la vera sorpresa si chiama ora in cima alla lista dei sogni partenopei. E il calciomercato continua a riservare emozioni.

Tra i tanti nomi graditi dal Napoli per rinforzare il terminale offensivo è spuntato un giocatore dell’Inter, per il quale è stata formulata un’offerta importante. Il Napoli sta sondando tanti nomi per rinforzare il ruolo di attaccante. Nelle scorse settimane si è parlato di tanti giocatori: da Jonathan David a Viktor Gyokeres, passando per Darwin Nunez. Tuttavia, ora balza all’occhio un nuovo nome, ben conosciuto dal panorama calcistico italiano per le sue qualità e i suoi numeri importanti. Il Napoli punta Francesco Pio Esposito: l’Inter rifiuta 30 milioni. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà a “SportItalia”, il Napoli ha fatto un tentativo per acquistare Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’ Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it