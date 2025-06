Clair obscur | perché xbox game pass è la scelta migliore per i giocatori

Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei titoli più amati degli ultimi tempi, ma la sua esperienza su PlayStation è ostacolata dalla mancanza di cross-save. Questa assenza rappresenta un limite per gli utenti che desiderano continuare l’avventura su più dispositivi senza perdere i progressi. In un mondo sempre più connesso, la possibilità di condividere e trasferire i dati tra piattaforme diventa fondamentale per vivere un’esperienza di gioco completa e senza interruzioni.

l'assenza di cross-save in clair obscur: un limite per gli utenti playstation. Il titolo Clair Obscur: Expedition 33 rappresenta uno dei giochi più apprezzati degli ultimi tempi, ma presenta una criticità rilevante per gli utenti PlayStation: la mancanza di una funzione di cross-save integrata. Questa assenza limita la possibilità di trasferire i progressi tra diverse piattaforme, riducendo l'esperienza di gioco fluida e multi-device. le implicazioni della mancanza di cross-save su playstation. una scelta svantaggiosa per i giocatori multipiattaforma. Per chi utilizza PlayStation, giocare a Clair Obscur significa affrontare il titolo senza la possibilità di continuare le partite avviate su altri dispositivi.

