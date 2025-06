Cittadini ' prigionieri' dei lavori in strada | Comune dia risposte subito

I cittadini di Marcianise sono ormai prigionieri dei prolungati lavori in via Lener, con disagi quotidiani che rallentano la loro vita. Dopo le proteste, la consigliera Rosalba Cibelli del Movimento 5 Stelle si impegna a denunciare questa situazione insostenibile e chiede risposte immediate dal Comune. È ora di agire per ripristinare il diritto dei residenti a una viabilità normale e senza ostacoli.

Disagi per i lavori in via Lener a Marcianise. Dopo le proteste dei residenti arriva la denuncia della consigliera del Movimento 5 Stelle Rosalba Cibelli che interviene sul caso. "I lavori stradali sono iniziati a gennaio, e da allora praticamente nulla - spiega - Dopo aver realizzato appena. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: lavori - cittadini - prigionieri - strada

