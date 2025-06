Città spiagge e canali a ritmo jazz Il gruppo dei Dieci punta sull’estate

La rassegna, che è stata presentata ieri, vede il Gruppo dei 10 protagonista di un’estate all’insegna di musica, cultura e suggestioni tra spiagge e canali, offrendo momenti indimenticabili con il ritmo coinvolgente del jazz. Un’occasione unica per vivere Ferrara e i suoi affascinanti angoli in compagnia di note che fanno sognare. Non perdete l’appuntamento: l’estate si tinge di armonie e magia!

La carovana musicale del Gruppo dei 10 scorta i ferraresi nelle tradizionali trasferte estive da Ferrara ai Lidi, passando per i magici canali di Comacchio e puntando dritti a un tramonto in spiaggia, da gustarsi sempre a incalzante ritmo di jazz. Questo sarà possibile durante i sei appuntamenti che animeranno il cartellone di Tutte le Direzioni in Summertime 2025, dal 6 luglio al 12 settembre. La rassegna, che è stata presentata ieri, vede importanti nomi della sponda italiana del genere afroamericano, affiancati a serate dall'impronta letteraria o dallo spirito cantautorale. "Siamo lieti di presentare la rassegna estiva del Gruppo dei 10, con rinnovato entusiasmo e una stagione ricca di ritorni e novità – afferma Massimo Cavalleretti, presidente del Gruppo dei 10 –.

