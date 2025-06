Città di Lucca scalda i motori

La Città di Lucca si prepara a brillare ancora una volta con la sua storica Coppa Città di Lucca, giunta alla sua sessantesima edizione. Dal 3 al 25 luglio, i conduttori potranno iscriversi a questa entusiasmante sfida che, anche quest’anno, incarnerà il meglio delle tradizioni rally della provincia. Non perdere l’occasione di far parte di un evento che promette emozioni indimenticabili e un’atmosfera unica, pronta a catturare l’attenzione di tutto il pubblico il primo weekend di agosto.

Le iscrizioni saranno aperte giovedì 3 luglio, con la possibilità per i conduttori di poter aderire alla gara fino al termine ultimo fissato a venerdì 25 luglio. Saranno le linee distintive che hanno caratterizzato l’evento nella sua lunga e gloriosa storia a contraddistinguere la sessantesima edizione della Coppa Città di Lucca, appuntamento che – sabato 2 e domenica 3 agosto – punterà sulla provincia i riflettori della Coppa Rally di Zona 7. La manifestazione, organizzata da Automobile Club Lucca con il supporto operativo di New Lucca Corse, è pronta ad accogliere vetture moderne e storiche, garantendo agli appassionati il passaggio delle vetture che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport internazionale e che cercheranno il miglior riscontro in una sfida che richiama al passato, il Rally dello Zoccolo, riproposto nel 2025 con una rinnovata veste. 🔗 Leggi su Lanazione.it