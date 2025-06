circolo rinascita da salvare spunta il progetto di un teatro

Una proposta che accende nuove speranze per il cuore della comunità: il circolo Rinascita potrebbe trasformarsi in un vibrante teatro, unendo tradizione e cultura. Sebbene sia ancora solo una suggestione progettuale, questa idea nasce da un incontro del Partito Democratico e rappresenta una risposta concreta alle polemiche sulla possibile vendita degli spazi. È un passo importante verso la rinascita culturale, e il futuro di questo progetto potrebbe cambiare le sorti dell'intera zona.

