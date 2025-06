Cinque nuove telecamere Piano da settantamila euro per aumentare la sicurezza

Il Comune di Quarrata si prepara a potenziare la sicurezza con un investimento di circa 70mila euro, destinato all’installazione di cinque nuove telecamere strategicamente posizionate nelle zone più sensibili. Un progetto ambizioso approvato recentemente, che mira a rafforzare la sorveglianza e garantire maggiore tranquillità ai cittadini. Dopo aver intercettato risorse da potenziali bandi sulla sicurezza, l’amministrazione annuncia un passo importante verso una comunità più protetta e vigilante.

Cinque nuove telecamere sul territorio: un piano da circa 70mila euro che andrà in porto nei prossimi mesi. E’ quanto prevede il progetto esecutivo approvato con una determina dal Comune di Quarrata lunedì 23 giugnno, per aumentare la videosorveglianza in alcune zone sensibili dell’area quarratina. Un piano da attuare dopo aver intercettato risorse provenienti da eventuali bandi sulla sicurezza, ma in linea teorica non è esclusa l’ipotesi (qualora i tempi dovessero allungarsi) che porta alla copertura dell’intervento tramite risorse comunali. Delle cinque nuovi postazioni di sorveglianza, a quanto si apprende, due riguarderanno nello specifico la lettura delle targhe delle auto in transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque nuove telecamere. Piano da settantamila euro per aumentare la sicurezza

In questa notizia si parla di: piano - cinque - telecamere - euro

Andor – stagione 3 non si farà: la spiegazione del perché il piano di cinque stagioni di Tony Gilroy non accadrà - La terza stagione di

Dal 20 ottobre 2025 scatterà il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in Veneto, nei giorni feriali dalle 8 alle 18, da ottobre ad aprile. Ecco le regole, le deroghe previste e i dettagli del nuovo piano regionale anti-smog Vai su Facebook

Telecamere in arrivo in quattro Comuni del Cilento: piano per la sicurezza da 250mila euro; Sicurezza, ci siamo. Via libera al Piano: Nuove telecamere; Rivanazzano Terme punta sulla sicurezza: nuove telecamere e più controlli sul territorio.

Piano da 190mila euro, arrivano nuove telecamere anche nelle frazioni - Il Gazzettino - in via Teano, Fenil del Turco al varco della Sp 74, Borsea al varco della Sp 5, ... ilgazzettino.it scrive

Telecamere intelligenti: il modello Asti per la sicurezza in Pronto Soccorso - Con l’installazione di 33 nuovi dispositivi raggiunge quota 213, un numero doppio alla media nazionale, e ... Da lastampa.it