Cinquant’anni in cattedra | in pensione Simona Zoppi la maestra dei record

Da oltre cinque decenni, Simona Zoppi ha fatto battere il cuore della scuola di Prato con passione e dedizione. La maestra dei record, che ha insegnato dal 1975, lascia un’eredità preziosa fatta di ricordi, sorrisi e insegnamenti che hanno plasmato generazioni di studenti. Celebrando la sua carriera straordinaria, l’istituto “Roberto Castellani” e l’intera comunità scolastica si preparano a rendere omaggio a una vera icona dell’educazione italiana.

Prato, 28 giugno 2025 – La maestra elementare Simona Zopp i è andata in pensione e le colleghe dell'istituto comprensivo "Roberto Castellani" di Prato, insieme ai piccoli studenti, oltre a festeggiarla, le dedicano un pensiero per la sua dedizione all' insegnamento. "La maestra Simona – scrivono le colleghe - ha iniziato come insegnante nel 1975 e ha dedicato la sua vita all'educazione e alla crescita dei suoi alunni; ha sempre avuto un approccio empatico e premuroso con i suoi studenti, creando un ambiente di apprendimento sereno e stimolante, incoraggiandoli a dare il meglio e a sviluppare la propria individualità ".

