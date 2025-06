Cineteatro Duse costi raddoppiati Il Comune congela il restyling

Il Cineteatro Duse di Agrate, simbolo di cultura e comunità, vede i costi raddoppiare a 9,5 milioni di euro, mettendo in discussione il suo restyling. Il Comune, deciso a non rinunciare al progetto, blocca i prezzi e apre una riflessione urgente: trovare finanziamenti per mantenere viva la domanda culturale, ma prima interventi su scuole e antisismica richiedono un investimento di altri 5,5 milioni. La sfida ora è trasformare questa crisi in un’opportunità per il futuro della città.

Duse, costi raddoppiati per il restyling del vecchio cineteatro parrocchiale ad Agrate, il conto sale a 9 milioni e mezzo, l’amministrazione approva il progetto tecnico (per bloccare i prezzi) e apre la riflessione: "Necessario trovare finanziamenti, la risposta alla domanda di cultura resta una priorità, prima, però, dobbiamo intervenire su scuole e antisismica, altri 5,5 milioni", avvisa il sindaco Simone Sironi che congela il sogno di una sala cullato da tanto. È tempo di cercare nuove forme di sostegno anche un partenariato pubblico-privato. Le cifre sono importanti "e dobbiamo trovare la soluzione giusta": esborsi oltre il bilancio di previsione anche "per edifici scolastici e l’adeguamento alla normativa contro i terremoti di sedi istituzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cineteatro Duse, costi raddoppiati. Il Comune congela il restyling

