Cinema | film d’animazione cinese Ne Zha 2 doppiato in arabo debutta a Riad

Il cinema cinese si apre a nuovi orizzonti: "Ne Zha 2", il celebre film d'animazione, ha debuttato mercoledì nei cinema di Riad, doppiato in arabo e arricchito con dialetti locali. Un connubio tra mitologia cinese e cultura mediorientale che promette di conquistare un pubblico sempre più vasto. Per scoprire il video e immergersi in questa affascinante fusione culturale, visita il link fornito.

Ne Zha 2 ha debuttato mercoledi’ in arabo nei cinema sauditi, fondendo la mitologia cinese con dialetti locali per raggiungere il pubblico mediorientale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631776363177632025-06-28cinema-film-d-animazione-cinese-ne-zha-2-doppiato-in-arabo-debutta-a-riad Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cinema: film d’animazione cinese Ne Zha 2 doppiato in arabo debutta a Riad

In questa notizia si parla di: cinema - cinese - arabo - film

Sonia, la ristoratrice cinese più famosa di Roma, arriva al cinema: “Il mio sogno? Recitare per Nanni Moretti” - Sonia, la celebre ristoratrice cinese di Roma, fa il suo debutto al cinema nel film "Fuori" di Mario Martone, dove interpreta una detenuta di Rebibbia accanto a Valeria Golino.

Cinema e Music cafè: l'Unical apre una stagione culturale da Oscar; Big data, cinema e intelligenza artificiale in Cina; Cinema: blockbuster animato cinese Ne Zha 2 arriva sui grandi schermi nordamericani.

La Settimana del cinema cinese a Roma - Dal 23 al 27 giugno parte la rassegna dedicata al cinema contemporaneo cinese che si terrà a Roma presso la Sala Anica ... Segnala sentieriselvaggi.it

Cinema, "Italian Screens" in Cina con FolleMente di Paolo Genovese - Si è tenuta oggi in Cina la conferenza stampa di 'Italian Screens', sezione speciale del 27esimo Shanghai ... spettacoli.tiscali.it scrive