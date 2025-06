Cina | tour in drone FPV della nuova stazione ferroviaria di Chongqing Est

Preparati a vivere un’esperienza mozzafiato con un tour in drone FPV della nuova stazione ferroviaria di Chongqing Est, il cuore pulsante dell’alta velocità nel sud-ovest della Cina. Dopo tre anni di lavori, questa moderna infrastruttura si svela dall’alto con dettagli sorprendenti. Scopri i segreti di questo importante snodo ferroviario e lasciati catturare dalla sua grandiosità: il futuro dei trasporti ti aspetta!

Godetevi un tour in drone FPV della stazione ferroviaria di Chongqing Est, un importante snodo ferroviario dell’alta velocita’ nel sud-ovest della Cina. E’ stata inaugurata ufficialmente ieri, dopo oltre tre anni di lavori. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma631775563177552025-06-28cina-tour-in-drone-fpv-della-nuova-stazione-ferroviaria-di-chongqing-est Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: tour in drone FPV della nuova stazione ferroviaria di Chongqing Est

