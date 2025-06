Cina | tesori della Via della seta marittima recuperati da relitti in mostra a Hainan

Scoprite i tesori nascosti della Via della Seta marittima, svelati attraverso affascinanti relitti recuperati nel cuore di Hainan. Incensieri dorati, porcellane dai motivi regali e enormi zuppiere ci raccontano come il commercio antico abbia intrecciato l’artigianato cinese con influenze globali. Un viaggio nel tempo che rivela i segreti di un’epoca straordinaria. Per scoprire di più, visitate il video all’indirizzo: ...

Al Museo del Mar Cinese Meridionale di Hainan, tesori provenienti da relitti – incensieri decorati in oro, porcellane con motivi di leone ed enormi zuppiere – danno vita alla Via della seta marittima, rivelando come l'antico commercio abbia fuso l'artigianato cinese con il gusto globale.

In questa notizia si parla di: tesori - cina - seta - marittima

