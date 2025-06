Cina | prima imbarcazione dimostrativa al mondo alimentata solo ad ammoniaca completa viaggio inaugurale

Nel cuore della Cina, nasce una rivoluzione verde: la “Anhui”, prima imbarcazione dimostrativa al mondo alimentata esclusivamente ad ammoniaca, ha appena concluso il suo viaggio inaugurale a Hefei. Questo straordinario traguardo segna una svolta decisiva verso un futuro più sostenibile nella navigazione, dimostrando che combustibili innovativi possono ridurre drasticamente l’impatto ambientale. Un passo concreto per un domani più pulito, che apre nuove frontiere nell’energia marittima.

La "Anhui", la prima imbarcazione dimostrativa al mondo alimentata esclusivamente ad ammoniaca, ha completato con successo il suo viaggio inaugurale a Hefei, nella provincia cinese orientale dell'Anhui, segnando un importante passo avanti nella navigazione ecologica. L'ammoniaca, una materia prima fondamentale nell'industria chimica, possiede un'elevata densita' energetica e, grazie alla sua natura priva di carbonio, produce solo acqua e azoto quando e' completamente combusta. Questo la rende un combustibile con grande potenziale per la decarbonizzazione del settore navale. Negli ultimi anni, diverse compagnie di navigazione in Paesi come Giappone e Norvegia hanno investito nello sviluppo di navi alimentate ad ammoniaca.

