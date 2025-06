Cina | mantenuta allerta blu per i temporali

La Cina si prepara ad affrontare un’ondata di temporali e piogge intense, con l’allerta blu che rimane attiva in molte regioni. Dalle prime ore di stamattina fino a domani mattina, aree strategiche come Hebei, Shandong e Guangdong si dovranno confrontare con condizioni meteorologiche difficili. La sicurezza e la vigilanza sono fondamentali per tutelare le comunità coinvolte, poiché le precipitazioni potrebbero causare disagi e allerta massima.

L’autorita’ meteorologica cinese ha mantenuto oggi l’allerta blu per i temporali in diverse regioni del Paese. Dalle 8:00 di oggi alle 8:00 di domani, si prevede che piogge intense e temporali colpiscano parti delle regioni a livello provinciale di Hebei, Shandong, Henan, Jiangsu, Anhui, Hubei, Hunan, Zhejiang, Yunnan, Guangxi, Guangdong e Heilongjiang, ha riferito il Centro meteorologico nazionale. Nelle parti settentrionali del Jiangsu si prevedono piogge torrenziali con precipitazioni fino a 150 mm, ha aggiunto il centro. Il centro ha consigliato alle autorita’ locali di prendere precauzioni per i temporali intensi, e ha suggerito che le misure di drenaggio necessarie vengano adottate nelle aree urbane e nelle campagne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

