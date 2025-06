Cina | contea di Rongjiang di nuovo sotto allerta di piu’ alto livello per le inondazioni

Le forti inondazioni nella contea di Rongjiang, nel Guizhou, hanno portato le autorità a riattivare il massimo livello di allerta, con il fiume Duliu che si avvicina a una piena record di 253,5 metri. La situazione è critica e richiede massima attenzione da parte della popolazione e delle istituzioni, poiché le previsioni indicano che la piena raggiungerà il suo apice intorno alle 17:00. La sicurezza rimane prioritaria in questa emergenza...

Forti inondazioni sono tornate nella contea di Rongjiang, nella provincia cinese sud-occidentale del Guizhou, spingendo le autorita' locali a riattivare la risposta d'emergenza di piu' alto livello contro le inondazioni, in vigore dalle 12:30 di oggi. Le previsioni idrologiche indicano che il fiume Duliu dovrebbe raggiungere un livello di piena massimo di 253,5 metri intorno alle 17:00 di oggi. Questo livello, che corrisponde a una portata di picco di 8.360 metri cubi al secondo, supera il livello d'acqua garantito di 251,5 metri. In risposta, il quartier generale locale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccita' ha deciso di innalzare la risposta d'emergenza per le inondazioni dal livello II al livello I, il piu' alto del sistema di allerta meteorologica a quattro livelli del Paese.

