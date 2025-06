Cina-Australia | mostra sui Guerrieri di Terracotta apre a Perth rafforzando legami

Una straordinaria mostra sui Guerrieri di Terracotta apre a Perth, unendo culture e storie di due nazioni lontane. Esplorando rari manufatti cinesi attraverso esperienze immersive, questa esposizione non solo celebra l’antica civiltà cinese, ma rafforza anche i legami tra Australia e Cina. Un’occasione unica per avvicinarsi al patrimonio millenario e scoprire come la cultura possa unire le persone. Per saperne di più, visita il video al link indicato.

Una mostra sui Guerrieri di Terracotta ha debuttato a Perth, presentando rari manufatti cinesi e rafforzando i legami culturali Australia-Cina attraverso esperienze immersive.

