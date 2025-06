Cina | apertura flagship store Gundam Base a Guangzhou

Il nuovo flagship store Gundam Base di Guangzhou è finalmente aperto, offrendo agli appassionati un’esperienza unica e immersiva nel mondo dei modellini Gundam. Situato nel cuore del Guangdong, questo spazio rappresenta la più grande vetrina dedicata al celebre universo mecha in Cina continentale. Un vero paradiso per fan e collezionisti, pronto a rivoluzionare il modo di vivere la passione Gundam. Scopriamo insieme cosa rende questa apertura così straordinaria!

Visitatori scelgono prodotti in un flagship store Gundam Base a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 26 giugno 2025. Il piu’ grande flagship store Gundam Base nella Cina continentale ha aperto ufficialmente ieri nella metropoli meridionale di Guangzhou, offrendo un’esperienza immersiva per gli appassionati di modellini Gundam. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: apertura flagship store Gundam Base a Guangzhou

In questa notizia si parla di: gundam - flagship - store - base

Japanese anime giant opens largest flagship store in Chinese mainland - This photo taken on June 26, 2025 shows products displayed at a Gundam Base flagship store in Guangzhou, south China's Guangdong Province. Riporta globaltimes.cn

The Gundam Base store opens at Siam Center | BK Magazine Online - Southeast Asia’s first Gundam Base flagship store has opened inside Siam Center at the first- Secondo bk.asia-city.com