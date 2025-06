Ciligia Igp di Bracigliano il bilancio è positivo | Un’ottima annata

La Ciliegia Igp di Bracigliano conferma il suo successo, con un bilancio 2023 positivo e una campagna cerasicola 2025 che si avvia alla conclusione. Francesco Albano, presidente del Consorzio, sottolinea come sia stata un’ottima annata, caratterizzata da una produzione abbondante e di alta qualità. Nonostante le scarse piogge, i produttori hanno saputo valorizzare al meglio il frutto delle loro terre, rafforzando il prestigio di questa eccellenza italiana.

La campagna cerasicola 2025 volge al termine e per i produttori della Ciliegia Igp di Bracigliano ci sono motivi per essere più che soddisfatti, come conferma Francesco Albano, presidente del Consorzio. "E' stata un'annata ottima, con una produzione eccellente e di quantità. Le scarse piogge.

