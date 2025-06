Cig moda prorogata Confartigianato | Misura tampone ma la crisi è strutturale

La proroga della Cassa Integrazione fino a fine anno rappresenta una boccata d'ossigeno per le piccole imprese del settore moda in Veneto, tra le più colpite dalla crisi strutturale. Un aiuto concreto che permette di affrontare le sfide attuali e di rilanciare il comparto tessile e confezione, fondamentale per l’economia locale. È il momento di sostenere con forza il futuro della moda, tornare a creare e innovare.

Cassa integrazione nuovamente disponibile fino alla fine dell'anno per le piccole imprese della moda che sono quelle maggiormente esposte agli effetti della crisi. Una misura importante per il comparto moda in Veneto dove le imprese attive nella produzione tessile e nella confezione di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: moda - misura - crisi - prorogata

Hockerty e Sumissura conquistano Pitti Uomo 2025: moda su misura, stile estivo e il debutto dei bermuda sartoriali - hockerty e sumissura conquistano pitti uomo 2025: moda su misura, stile estivo e il debutto dei bermuda sartoriali.

Ciò che non si sopporta è l’ipocrisia di chi ha fatto spendere allo Stato 126 miliardi per rifare le case private - spesso a signori benestanti - e fa oggi la propaganda sulla necessità di investire in #scuola e #sanità. Con quei soldi avremmo messo a posto scuola Vai su Facebook

Cig moda prorogata, Confartigianato: «Misura tampone ma la crisi è strutturale»; Decreto legge 92 2025: nuove misure di sostegno alle imprese; Lavoratori settore moda: incremento delle settimane di cassa integrazione.

Il sistema Moda in crisi. La "Cassa" è prorogata ma la morsa non si allenta - la Nazione - La "Cassa" è prorogata ma la morsa non si allenta I segnali che arrivano da Pitti Uomo. Lo riporta lanazione.it

Nuovi sostegni per imprese in crisi e settore moda - Legge 92/2025:misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in aree di crisi complessa, gruppi oltre 1000 dipendenti e filiera moda ... Si legge su fiscoetasse.com