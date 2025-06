Ciclista investito | ferito grave viene portato in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Cerna, frazione di Sant'Anna d'Alfaedo, coinvolgendo un ciclista investito in condizioni critiche. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori ha rappresentato un passo fondamentale nella gestione della drammatica situazione.

Un grave incidente stradale è stato segnalato questa mattina, sabato 28 giugno intorno alle ore 11, nella frazione di Cerna del Comune veronese di Sant'Anna d'Alfaedo. In base a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, un ciclista sarebbe stato investito in circostanze ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ciclista - investito - grave - ferito

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

Grave incidente a Latinafiori: ciclista 75enne investito nel parcheggio Attimi di paura questa mattina al parcheggio del centro commerciale Latinafiori, dove un uomo di 75 anni è stato investito mentre ripartiva in bicicletta dopo aver fatto acquisti in farmac Vai su Facebook

Scontro tra bici e auto, grave un 66enne; Grave incidente sulla Marecchiese, ferito un ciclista; Incidente a Salerno, camion perde il carico di ecoballe: investito gruppo di ciclisti, un morto e un ferito grave.

San Felice Circeo, ciclista investito da un’auto: è grave al Goretti - E' stato ricoverato all’ospedale Goretti di Latina in prognosi riservata l’uomo di 52 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamattina in via Monte Circeo, a Borgo Montenero, nel Comun ... Lo riporta latinaoggi.eu

Ciclista investito in viale Venezia, portato in ospedale - L’uomo è stato travolto all’altezza del civico 130: ferite fortunatamente meno gravi di quanto si era ipotizzato inizialmente ... Riporta giornaledibrescia.it