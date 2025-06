ciclismo si chiudono i tricolori femminili folta la pattuglia di modenesi

un weekend ricco di emozioni per il ciclismo modenese, con numerosi atleti pronti a dare il massimo sul traguardo di Darfo Boario Terme. La passione e la determinazione delle cicliste locali si manifestano ancora una volta in questa prestigiosa cornice tricolore, confermando il talento e l’orgoglio della nostra provincia. Oltre a Masetti, oggi sarà ...

Sarà un intenso weekend tricolore per il ciclismo modenese. Oggi a Darfo Boario Terme si concluderanno, con la prova in linea, i Campionati italiani femminili nei quali, nei giorni scorsi, la fioranese Gaia Masetti (nella foto) – già campionessa europea nella cronosquadre 2024 – ha concluso la prova a cronometro con una positiva settima piazza, nella gara vinta per la seconda volta consecutiva dalla toscana Guazzini. Oltre a Masetti, oggi sarà in gara la plurititolata Rachele Barbieri, che due anni or sono sfiorò la maglia tricolore. Dopo la bella prestazione al Giro dell’Appennino, poi, proverà a ripetersi ai Campionati italiani anche la ravarinese Linda Laporta,mentre completerà la pattuglia modenese la formiginese Elisa Lugli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net