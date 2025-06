ciclismo remco evenepoel implacabile nei campionati nazionali a cronometro

Remco Evenepoel, il genio belga del ciclismo, si conferma implacabile nelle cronometro, unendo velocità e strategia con una naturale eleganza. Ieri ha conquistato il titolo nazionale, rafforzando la sua leggendaria carriera che include già medaglie olimpiche e mondiali. Quando il cronometro inizia a parlare, lui risponde con decisione e maestria, lasciando il segno. Il suo talento continua a sorprendere e ad elevare gli standard del ciclismo moderno, dimostrando che il suo nome è sinonimo di eccellenza e vittoria.

Quando è il cronometro a parlare, Remco Evenepoel è secondo a pochissimi nel mondo del ciclismo. Anzi, il fuoriclasse belga è davvero implacabile in questa specialità. Nella giornata di ieri, per esempio, si è laureato campione nazionale a cronometro, andando ad aggiungere un nuovo trofeo alla sua bacheca già ricca e che comprende un titolo iridato e la medaglia d’oro olimpica. Il ciclista belga classe 2000 che fa parte del team Soudal Quick-Step era il chiaro favorito per la prova a cronometro nazionale (40.2 chilometri di percorso in quel di Brasschaat) e non ha lasciato scampo ai rivali, rifilando loro distacchi davvero amplissimi. 🔗 Leggi su Oasport.it