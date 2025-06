Ciclismo l' australiano Manion dette legge nel Giro della Valdera

Nel cuore della Valdera, il ciclismo ha assistito a un’impresa straordinaria: Nicholas Vinnie Manion, talento australiano, ha dominato la seconda tappa del IV Giro della Valdera, sfidando ogni avversità e superando anche una caduta in discesa. La sua prestazione ha lasciato il segno, consolidando il suo cammino verso la vittoria finale. Questa gara promette ancora emozioni intense e colpi di scena, con Manion pronto a scrivere il capitolo più brillante della sua carriera.

Chianni (Pisa), 28 giugno 2025 – Con una superba prestazione (non lo ha fermato nemmeno una caduta in discesa a 18 km dal traguardo), l’australiano Nicholas Vinnie Manion compagno di squadra del Campione Italiano Vincenzo Carosi nella Work Service Coratti, ha messo una serie ipoteca sulla vittoria finale in questo IV Giro della Valdera. La seconda e penultima tappa ha confermato le previsioni ed è risultata difficile e impegnativa rivoluzionando la classica e dando alla stessa una precisa fisionomia. Da Casciana Terme a Chianni con tre gran premi della montagna e un caldo feroce, la tappa è stata movimentato da una fuga di una quarantina di chilometri protagonisti Migheli e Cammisa ripresi a 24 km dall’arrivo sulla salita verso Garetto da uno scatenato Manion. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net