Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 oggi | orari percorso tv favorite Elisa Longo Borghini la donna da battere

Oggi a Darfo Boario Terme si corre il grande appuntamento dei Campionati italiani di ciclismo femminile 2025, un evento imperdibile che assegna il titolo tricolore in una prova in linea mozzafiato. Con un percorso di 130,5 km tra circuiti e scenari suggestivi, le protagoniste si sfideranno per la vittoria, con Elisa Longo Borghini come grande favorita. Resta con noi: la diretta live ti guiderà passo passo attraverso questa emozionante giornata di sport e passione.

Si assegna il titolo tricolore a Darfo Boario Terme. In scena oggi la prova in linea al femminile per i Campionati italiani di ciclismo su strada: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO FEMMINILE DALLE 13.00 PERCORSO. 130,5 chilometri da percorrere su un triplo circuito a Darfo Boario Terme. Prima il medium: quattro tornate con il Gianico, meno di un chilometro al 7,4% di pendenza media. Poi si entra nel long lap: ancora due tornate con Gianico e Bienno, che darà il nome al circuito conclusivo. Sul finale da affrontare lo strappo di Via Cornaleto: 0,7 km al 7,4%, con ultimo scollinamento a meno di cinque dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini la donna da battere

