Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 oggi | orari percorso tv favorite Elisa Longo Borghini a caccia dell’ennesimo titolo

Oggi, a Darfo Boario Terme, si disputa uno degli appuntamenti più attesi del ciclismo femminile italiano: i Campionati italiani 2025 in prova in linea. Con un percorso impegnativo di 130,5 km e protagoniste le straordinarie favorite Elisa Longo Borghini e altre campionesse, il duello è assicurato. Scopriamo insieme orari, percorso, programma e le sfide che attendono le atlete sul tracciato, in un evento che promette emozioni fino all'ultimo chilometro.

Si assegna il titolo tricolore a Darfo Boario Terme. In scena oggi la prova in linea al femminile per i Campionati italiani di ciclismo su strada: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite. PERCORSO. 130,5 chilometri da percorrere su un triplo circuito a Darfo Boario Terme. Prima il medium: quattro tornate con il Gianico, meno di un chilometro al 7,4% di pendenza media. Poi si entra nel long lap: ancora due tornate con Gianico e Bienno, che darà il nome al circuito conclusivo. Sul finale da affrontare lo strappo di Via Cornaleto: 0,7 km al 7,4%, con ultimo scollinamento a meno di cinque dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini a caccia dell’ennesimo titolo

