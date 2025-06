Cibo culture e condivisione | cucina multiculturale in una scuola di Palermo

Cibo, culture e condivisione si incontrano in una scuola di Palermo, trasformando ogni piatto in un ponte tra mondi diversi. Un evento speciale ha animato l’Infaop di Borgo Nuovo, dove studenti e insegnanti hanno riscoperto il valore della diversità attraverso sapori insoliti e sorrisi condivisi. Una giornata che ha dimostrato come la cucina multiculturale possa unire le persone, arricchire le menti e nutrire il cuore. In questa esperienza, il vero protagonista è stato il rispetto reciproco, che ci invita a continuare...

Una giornata speciale, fatta di profumi e sapori insoliti, ma anche di sorrisi e mani che cucinano insieme. Le porte dell'Infaop di Borgo Nuovo si sono aperte ieri pomeriggio per un’esperienza unica, uno scambio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cibo - culture - condivisione - cucina

