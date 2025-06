Ci mancava l' altra grande moschea Polemica a Roma per il secondo mega luogo di culto islamico

Una nuova, grande moschea sta per aprire i battenti nel cuore di Centocelle a Roma, suscitando discussioni e attese. L’ex mobilificio Gaggioli, dismesso da decenni, si trasformerà in un imponente luogo di culto e socialità , riflettendo i mutamenti urbani e culturali della capitale. Un progetto ambizioso che, oltre alla preghiera, offrirà spazi per varie attività , dimostrando come il dialogo tra tradizione e modernità possa arricchire la città .

La seconda più grande moschea di Roma sta per nascere nel cuore di Centocelle. A piazza delle Camelie, infatti, il palazzo dell'ex mobilificio Gaggioli, in disuso da decenni, si trasformerà per ospitare i fedeli musulmani. Da edificio profano a luogo sacro. Quattro piani in tutto, che non saranno adibiti solo a sala preghiera, ma anche ad altre attività . Un progetto che è nato anni fa, quando l'associazione culturale che fa capo alla moschea al Huda di via dei Frassini, sempre nello stesso quartiere, ha acquistato l'immobile per 3,6 milioni di euro. Soldi arrivati dal Qatar. Poi, però, il denaro della monarchia del Golfo è terminato e i lavori previsti dal 2014 al 2017, non sono mai iniziati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ci mancava l'altra grande moschea. Polemica a Roma per il secondo mega luogo di culto islamico

In questa notizia si parla di: moschea - roma - luogo - mancava

Doppio mortale a Roma. La Moschea chiede più collegamenti dalle stazioni. ASCOLTA il podcast di oggi 15 maggio - Oggi, 15 maggio, nel podcast RomaTodaily, approfondiamo il tragico doppio mortale a Roma, mentre la moschea richiede più collegamenti tra le stazioni.

Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso mentre svolgeva il suo dovere in provincia di Brindisi. Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha deciso comunque di intervenire e servire il Paese con c Vai su Facebook

Dopo la moschea mancava Lutero. Ci ha pensato Marino; La Grande Moschea di Roma ancora chiusa per manifesta incapacità ; Centocelle, la moschea di via dei Frassini non chiude: lo ha deciso il Consiglio di Stato.

Roma, ci mancava l'altra Grande Moschea. Polemica per il secondo mega luogo di culto islamico - La seconda più grande moschea di Roma sta per nascere nel cuore di Centocelle. Lo riporta iltempo.it

In un ex mobilificio di Roma sarà costruita una moschea: i lavori finiranno entro il 2025 - Il municipio: "Luogo in cui c'è da tempo una compresenza di religioni". romatoday.it scrive