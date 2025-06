Choc per strada pestaggio contro un 53enne | l' uomo perde un occhio

Un episodio di violenza senza precedenti scuote il quartiere Japigia: un pestaggio brutale ha lasciato V. L., 53 anni, senza un occhio e ora ricoverato presso il Policlinico di Bari. La scena, che ha sconvolto l'intera comunità , solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e sulla tolleranza. Un atto così violento merita tutta l’attenzione e la riflessione necessaria per prevenire simili tragedie in futuro.

Ha perso un occhio e ora è ricoverato presso il Policlinico di Bari. È stato un pestaggio di una violenza inaudita quello che ha visto V. L., 53enne del quartiere Japigia, finire in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Choc per strada, pestaggio contro un 53enne: l'uomo perde un occhio

