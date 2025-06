Chivu prima bacchettata da Marocchi | Non avrei fatto questo!

In casa nerazzurra si respira un’aria di rinnovamento, ma non sono mancate le prime scintille. Dopo la delusione in finale di Champions League, Cristian Chivu ha cercato di infondere nuova energia, ma il suo intervento non è stato condiviso da Marocchi, che ha criticato apertamente le sue parole. La sfida tra esperienza e critica aperta segna l’inizio di una nuova fase per l’Inter, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza.

Chivu ha già preso possesso con esperienza e leadership del mondo Inter, anche dal punto di vista comunicato. A Marocchi però non è piaciuta un’uscita. PRIMA BACCHETTATA A CHIVU – In casa nerazzurra, si sta iniziando a voltare pagina dopo la clamorosa disfatta del 31 maggio in finale di Champions League contro il Psg. Cristian Chivu, peraltro alla vigilia della partita tra Inter e River Plate ha usato toni forti per motivare i suoi ragazzi a lavorare e a non mollare (ne dobbiamo mangiare di m***). Toni che non sono piaciuti a Giancarlo Marocchi. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha commentato a Sky Sport le parole dell’allenatore nerazzurro rifilandogli una prima mezza bacchettata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu, prima bacchettata da Marocchi: «Non avrei fatto questo!»

