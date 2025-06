Chivu e la rivoluzione Inter | pressing velocità palleggio e gioco verticale

Chivu e la rivoluzione Inter sono pronti a cambiare volto alla squadra: pressing intenso, rapidità di gioco e un palleggio verticale al centro della strategia. Il nuovo tecnico nerazzurro sta introducendo con pazienza innovazioni che mirano a rendere l’Inter più dinamica e incisiva. La sfida è chiara: trasformare i principi del calcio in un ritmo incessante, capace di sorprendere gli avversari. La situazione è in fermento e le novità sono destinate a imprimere una svolta decisiva.

Chivu prepara la nuova Inter: ecco tutti i diktat del tecnico nerazzurro. Le novità della nuova gestione Chivu in casa Inter sono piano piano sempre più visibili. Chivu ha fatto il suo ingresso in punta di piedi, ma sta portando il suo metodo. Nessuno stravolgimento, ma alcuni accorgimenti anche in allenamento per fare diventare l’Inter più sua dopo il lavoro in USA al Mondiale per Club. LA SITUAZIONE – « Questione di velocità, quella che Chivu pretende nel pensiero, nel pressing e nel palleggio, tutto sempre orientato in verticale. Lo sta chiedendo con insistenza e discreto successo ai suoi: la rivoluzione soft, iniziata dal romeno appena 19 giorni fa, passa in gran parte da qui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu e la rivoluzione Inter: pressing, velocità, palleggio e gioco verticale

